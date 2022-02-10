Новые функции OneNote, анонсированные Microsoft

Сегодня Microsoft раскрыла более подробную информацию о новых функциях, которые вы можете ожидать в своем приложении для создания заметок OneNote в ближайшем будущем. Новые усовершенствования OneNote включают добавление нового переключателя режимов, который уже начинает разворачиваться, а также улучшенные функции копирования и вставки, увеличение и уменьшение масштаба и многое другое.

Microsoft предоставит новый переключатель режима для Teams и веб-платформы такие как Word, Excel и PowerPoint, чтобы обеспечить простое переключение между режимами редактирования и просмотра. Это поможет предотвратить случайные изменения, и вы получите четкие визуальные подсказки для разделов чтения, где у вас нет прав на редактирование. Другие новые функции, которые в ближайшем будущем появятся в приложении для создания заметок Microsoft OneNote, включают в себя возможность запоминать последнюю страницу, на которой вы находитесь, автоматическое рисование при использовании стилуса, возможность изменять размер встроенного веб-контента в виде видео, а также улучшенную ссылку.