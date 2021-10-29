Новые приложения для камеры Nikon NX MobileAir и NX Tether

Помимо запуска на этой неделе своей новой флагманской беззеркальной камеры Nikon Z9 и нового телеобъектива с переменным фокусным расстоянием, компания Nikon также запустила 2 новых приложения: NX MobileAir для телефонов и программное обеспечение NX Tether для компьютеров. Новое приложение Nikon NX MobileAir было разработано, чтобы позволить вашему смартфону загружать изображения, снятые цифровыми камерами Nikon, на FTP-сервер без использования компьютера, которое будет доступно для использования с 24 ноября 2021 года.

Приложение NX MobileAir поддерживает камеры: Android: Z9, Z 7II, Z 6II, Z 50, D6, D5: iOS: Z9

Возможности приложения Nikon NX MobileAir

  • Эффективность рабочего процесса повышается за счет автоматического импорта захваченных изображений на интеллектуальное устройство, автоматического добавления информации метаданных IPTC во время импорта изображений, автоматической загрузки на предварительно зарегистрированный FTP-сервер и поддержки функции автоматического выпрямления, удобной во время автоматической загрузки изображений.
  • Возможность импорта только защищенных изображений с камеры на интеллектуальное устройство и загрузки на FTP-сервер.
  • Импортированные изображения в приложении можно вручную выбрать для загрузки на FTP-сервер.
  • Количество альбомов, которые можно создать, и максимальное количество изображений, которые можно сохранить в каждом альбоме, не ограничены.
  • Надежный и высокоскоростной импорт изображений возможен через проводное USB-соединение без настроек со стороны камеры.
  • Голосовые заметки можно импортировать на интеллектуальное устройство одновременно с изображением. Информацию метаданных IPTC можно редактировать во время воспроизведения голосовой заметки.
  • Информацию о метаданных IPTC можно добавлять вручную, можно вводить голосовые заметки для каждого элемента метаданных IPTC, а изображения можно просматривать и редактировать в приложении.
  • Поддерживает загрузку изображений, снятых с помощью смарт-устройства или камер других производителей, на FTP-сервер.
  • Имеет настройки, которые эффективны для предотвращения неправильной работы, например, блокировку экрана во время работы, а также функцию повторной отправки в случае ошибки импорта.
  • Параметры метаданных IPTC и загрузки по FTP могут быть установлены для отдельных альбомов.
Комментарии и отзывы NX MobileAir
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