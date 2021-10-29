Новые приложения для камеры Nikon NX MobileAir и NX Tether

Помимо запуска на этой неделе своей новой флагманской беззеркальной камеры Nikon Z9 и нового телеобъектива с переменным фокусным расстоянием, компания Nikon также запустила 2 новых приложения: NX MobileAir для телефонов и программное обеспечение NX Tether для компьютеров. Новое приложение Nikon NX MobileAir было разработано, чтобы позволить вашему смартфону загружать изображения, снятые цифровыми камерами Nikon, на FTP-сервер без использования компьютера, которое будет доступно для использования с 24 ноября 2021 года.

Приложение NX MobileAir поддерживает камеры: Android: Z9, Z 7II, Z 6II, Z 50, D6, D5: iOS: Z9

Возможности приложения Nikon NX MobileAir