Новые приложения для камеры Nikon NX MobileAir и NX Tether

Помимо запуска на этой неделе своей новой флагманской беззеркальной камеры Nikon Z9 и нового телеобъектива с переменным фокусным расстоянием, компания Nikon также запустила 2 новых приложения: NX MobileAir для телефонов и программное обеспечение NX Tether для компьютеров. Новое приложение Nikon NX MobileAir было разработано, чтобы позволить вашему смартфону загружать изображения, снятые цифровыми камерами Nikon, на FTP-сервер без использования компьютера, которое будет доступно для использования с 24 ноября 2021 года.
Приложение NX MobileAir поддерживает камеры: Android: Z9, Z 7II, Z 6II, Z 50, D6, D5: iOS: Z9
Возможности приложения Nikon NX MobileAir
- Эффективность рабочего процесса повышается за счет автоматического импорта захваченных изображений на интеллектуальное устройство, автоматического добавления информации метаданных IPTC во время импорта изображений, автоматической загрузки на предварительно зарегистрированный FTP-сервер и поддержки функции автоматического выпрямления, удобной во время автоматической загрузки изображений.
- Возможность импорта только защищенных изображений с камеры на интеллектуальное устройство и загрузки на FTP-сервер.
- Импортированные изображения в приложении можно вручную выбрать для загрузки на FTP-сервер.
- Количество альбомов, которые можно создать, и максимальное количество изображений, которые можно сохранить в каждом альбоме, не ограничены.
- Надежный и высокоскоростной импорт изображений возможен через проводное USB-соединение без настроек со стороны камеры.
- Голосовые заметки можно импортировать на интеллектуальное устройство одновременно с изображением. Информацию метаданных IPTC можно редактировать во время воспроизведения голосовой заметки.
- Информацию о метаданных IPTC можно добавлять вручную, можно вводить голосовые заметки для каждого элемента метаданных IPTC, а изображения можно просматривать и редактировать в приложении.
- Поддерживает загрузку изображений, снятых с помощью смарт-устройства или камер других производителей, на FTP-сервер.
- Имеет настройки, которые эффективны для предотвращения неправильной работы, например, блокировку экрана во время работы, а также функцию повторной отправки в случае ошибки импорта.
- Параметры метаданных IPTC и загрузки по FTP могут быть установлены для отдельных альбомов.