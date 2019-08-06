Новые системы видеонаблюдения и контроля

На рынке представлен большой выбор систем видеонаблюдения и контроля. Охранные агентства используют современные технологии. Рассмотрим, в чем их преимущества.

Обзор новых систем видеонаблюдения

IP-технология

Простая в управлении система с возможностью добавления в уже работающую новые дополнительные устройства. Подключение видеокамеры не вызывает сложностей, использование интернета делает передачу данных легкой и позволяет не надеяться только на жесткий носитель. Недостатком технологии, пожалуй, можно назвать высокую стоимость. Но она компенсируется экономичностью создания необходимой инфраструктуры для ее работы.

CCTV-технология

Это сравнительно новые системы видеонаблюдения, которые работают на аналоговой CCTV-технологии. С их помощью можно рассматривать объект, например, сквозь густой дым, против света или в темноте. Это достигается за счет возможности видеокамер автоматически переключаться с обычного режима съемки в тепловой. Технология предусматривает управление несколькими видеокамерами. Можно использовать как цифровые, так и аналоговые камеры.

HDCCTV-технология

Она широко используется в новых системах видеонаблюдения. В ее рамках были созданы три решения.

CVI. С ее помощью обеспечивается передача по коаксиальному кабелю видеокартинки высокой четкости. Максимальное расстояние передачи составляет 500 метров. Также передается звук. Благодаря отсутствию системы кодирования, картинка остается четкой и качественной.

AHD. Она позволяет передавать высококачественную картинку на расстояние до 500 метров по кабелю. При этом полностью устранены размытость и мерцание, цветопередача улучшена.

TVI. В ее основе используются многопиксельные CMOS-сенсоры, благодаря которым и передается картинка. Сохраняется ее максимальная детализация и цветопередача.

Новые системы видеонаблюдения в охране

«Бастион» постоянно внедряет новые системы видеонаблюдения для защиты человека и его имущества. В услуги охранного холдинга входит личная охрана, защита предприятий и частной собственности, обеспечение безопасности на мероприятиях.

Цена на охранные услуги является доступной и зависит от поставленных задач и степени риска. При этом используются новейшие разработки, которые передают качественную картинку и работают с высокой надежностью.

По материалам охранного холдинга Бастион - https://bastionvolga.ru/