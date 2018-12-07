Новые функции Messenger Lite

Если вы пользователь Android и используете Messenger Lite, для вас появилось важное обновление. Новых функций, включают анимированные GIF-файлы, чего не было до сих пор, также вы можете совместно использовать файл, изображение, видео или аудиофайл с друзьями в Messenger Lite, нажав значок «+» и выбрав файл из всплывающего окна.

Обновление позволит настраивать беседы с разными людьми и группами, добавляя цвета и эмоции. Эти новые параметры настройки будут доступны с помощью кнопки информации в правом верхнем углу приложения. Facebook планирует в ближайшем будущем внести еще ряд улучшений Messenger Lite, которые включают в себя увеличение качества и скорости приложения, а также устранение ошибок и нарушение контента.