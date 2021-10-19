Новый Apple Music Voice Plan запускается за 4,99 доллара в месяц

Apple представила новый Music Voice Plan для своих подписчиков, обеспечивающий новые музыкальные возможности, предназначенные исключительно для личного помощника Siri по цене 4,99 доллара в месяц. Пользователи могут подписаться на новый план Apple Music Voice Plan через Siri, сказав « Привет, Siri, начни мою пробную версию Apple Music Voice » или зарегистрировавшись в приложении Apple Music.

После того, как вы подпишитесь на новый план Apple Music Voice Plan, вы сможете запросить воспроизведение музыки на всех их устройствах с поддержкой Siri, включая HomePod mini, AirPods, iPhone или любое другое устройство Apple, а также при использовании CarPlay. Apple Music также получает сотни новых плейлистов, созданных экспертами-редакторами Apple Music.