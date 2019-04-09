Новый браузер Microsoft Chromium в замен Microsoft Edge

Microsoft наконец-то сделала доступным для загрузки свой долгожданный браузер Edge на основе Chromium.

Это не окончательная сборка браузера, которая в конечном итоге заменит существующий браузер Edge, но дает нам хороший предварительный просмотр того, что можно ожидать от него, когда он будет представлен общественности. Новый браузер основан на базе открытого исходного кода Chromium который напоминает браузер Google Chrome с его нынешним аватаром. Теперь новый браузер Edge на базе Chromium обеспечивает поддержку всех расширений Chrome и хранилища плагинов, что значительно увеличивает кроссплатформенную поддержку, интеграцию и универсальность.