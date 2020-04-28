Новый драйвер AMD Radeon Software 20.4.2 добавляет поддержку Gears Tactics

AMD выпустила новое обновление драйвера Radeon Software версии 20.4.2. Драйвер несет поддержку оптимизации для новых игры Predator: Hunting Grounds и предстоящей Gears: Tactics.

Новая версия драйвера исправляет ошибку появления черного экрана у владельцев видеокарты RX 5700. Исправлен сбой системы при использовании браузера Microsoft Edge для просмотра Netflix. Устранены зависания при входе в игру Overwatch.

Обновление исправляет зависания при переключении сцен в программе XSplit. Загрузить обновление можно через программу или с официального сайта.