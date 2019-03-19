Новый инструмент сканирования лица от Panasonic

Ложная посещаемость на работе и в школе, похоже, уходит в прошлое с новой системой распознавания лиц FacePRO, разработанной Panasonic. В сочетании с iPro-камерой Panasonic система FacePRO способна выполнять высокоскоростной поиск до 30 000 зарегистрированных лиц с высокой точностью, идентифицируя присутствие без вашего участия.

Она также способна быстро и точно аутентифицировать большие группы людей без необходимости ручного ввода или отслеживания. Это экономит время и усилия, сокращая при этом необходимую административную работу. Программное обеспечение также может обнаруживать и идентифицировать лица под углом до 45 градусов по горизонтали и 30 градусов по вертикали.