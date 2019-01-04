Новый концепт от Microsoft

Microsoft запатентовала «тихий голосовой ввод», способ позволяющий людям использовать технологию голосового ввода шепотом.

Вот что предложила Microsoft. Вместо того, чтобы говорить в свой телефон или другое устройство, находясь на публике, он предлагает вам шептать на него. Но не обычным шепотом. Вместо обычного шепота, во время которого ваше дыхание выходит изо рта с тихим голосовым вводом, вы должны вдыхать, пока шепчете. Он называется «интенсивный поток воздуха», и Microsoft заявляет, что он предотвратит искажение шепчущих голосов пользователей. Microsoft заявляет, что технология тихого голосового ввода может быть встроена в целый ряд устройств, включая телефоны, часы, пульты телевизоров, гарнитуры и звонки.