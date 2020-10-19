UL выпустил новый кроссплатформенный тест 3DMark Wild Life, созданный для сравнения графической производительности (GPU) последних устройств Apple, Android и Windows.

Wild Life измеряет производительность графического процессора, отрисовывая требовательную игровую сцену в режиме реального времени. Чем быстрее запускается сцена, тем выше ваш тестовый балл. Программа использует API Vulkan на устройствах Android и ПК с Windows, а на iOS Metal API.

В 3DMark Wild Life есть два тестовых теста, мгновенной производительности и более долгий тест, чтобы понять как работает устройство в периоды тяжелой нагрузки.

Для запуска теста Wild Life вам потребуется Android 10 или более поздняя версия. Для устройств iOS совместимость начинается с iPhone 6s и заканчивается последними моделями, работающими на iOS 13 или новее. Для ПК с Windows Wild Life теперь доступен как бесплатное обновление для 3DMark Advanced Edition из Steam.