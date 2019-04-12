Новый потоковый сервис Disney +

11 апреля на мероприятии для инвесторов в США Walt Disney Co анонсировала сервис Video-on-Demand (VoD) под названием Disney +.

Он будет доступен в этом году, 12 ноября, с абонентской платой в размере 6,99 долларов в месяц. Примечательно, что сумма подписки дешевле, чем тарифный план Netflix, который начинается с 8,99 долларов. Disney + будет доступен для потоковой передачи через смарт-телевизоры, веб-браузеры, мобильные приложения и игровые приставки. Компания уже заключила сделку с различными платформами Roku и Sony для ее доступности. Как и Netflix, Disney + приветствует вас рядом рекомендуемого контента, новыми сериалами или фильмами и жанрами. Платформа также позволит пользователям создавать отдельные профили - родительский контроль будет автоматически применяться к дочерним профилям - и загружать шоу или фильмы для автономного доступа. Компания обещает 4K HDR контент для совместимых устройств.