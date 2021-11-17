Новый проигрыватель Windows 11 Media Player

Проигрыватель Windows 11 media включает полную поддержку просмотра, управления и просмотра вашей локальной видеоколлекции, при этом весь ваш контент, хранящийся в папках с видео и музыкой на вашем компьютере, автоматически отображается в вашей библиотеке. Если у вас есть другие папки с мультимедиа, вы можете легко указать проигрывателю, где искать дополнительный контент в настройках приложения. Microsoft также оптимизировала Media Player для обеспечения доступности, улучшив поддержку сочетаний клавиш доступа для пользователей клавиатуры, а также с другими вспомогательными технологиями, однако если вы предпочитаете использовать старую версию проигрывателя Windows Media, она по-прежнему будет доступна в инструментах Windows.