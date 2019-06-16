Новый сервис NVIDIA сделает красивые пейзажи даже из детских рисунков

NVIDIA анонсировала сервис GauGAN ещё в марте, теперь компания выпустила публичную демоверсию.

Чтобы создать свою картину, достаточно схематически изобразить части пейзажа. На панели инструментов есть кнопки "трава", "море", "горы", "снег", "камень" и другие. После того, как пользователь нарисует эскиз, искусственный интеллект сам сделает из него почти реалистичную картину. Конечно же, мне сразу захотелось опробовать редактор и вот, что из этого вышло. Не идеально, но проект интересный. Стоит отметить, стилизованные изображения выглядят куда более качественно и интересно.

Редактор сможет даже отобразить горы и деревья в воде. Также на сайте есть изображения, которые можно применить в качестве фильтра. То есть, изменить время суток и года или сделать стилизацию под известные картины. Если ничего не подошло, снизу есть кнопки для добавления своих картинок. Название разработчики сложили из двух частей: аббревиатуры GAN (Генеративно-состязательная сеть, Generative Adversarial Nets) и фамилии известного художника Гогена.