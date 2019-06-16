Новый сервис NVIDIA сделает красивые пейзажи даже из детских рисунков

2019-06-16, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Generative Adversarial Nets; [32]
NVIDIA анонсировала сервис GauGAN ещё в марте, теперь компания выпустила публичную демоверсию.

Чтобы создать свою картину, достаточно схематически изобразить части пейзажа. На панели инструментов есть кнопки "трава", "море", "горы", "снег", "камень" и другие. После того, как пользователь нарисует эскиз, искусственный интеллект сам сделает из него почти реалистичную картину. Конечно же, мне сразу захотелось опробовать редактор и вот, что из этого вышло. Не идеально, но проект интересный. Стоит отметить, стилизованные изображения выглядят куда более качественно и интересно.

Редактор сможет даже отобразить горы и деревья в воде. Также на сайте есть изображения, которые можно применить в качестве фильтра. То есть, изменить время суток и года или сделать стилизацию под известные картины. Если ничего не подошло, снизу есть кнопки для добавления своих картинок.

Название разработчики сложили из двух частей: аббревиатуры GAN (Генеративно-состязательная сеть, Generative Adversarial Nets) и фамилии известного художника Гогена.

Комментарии и отзывы Generative Adversarial Nets
Больше никакого обмана в соцсетях: Photo...
Больше никакого обмана в соцсетях: PhotoКоманда исследователей из Adobe и Калифорнийского университета в Беркли обучила ИИ распознавать изменения...
С пикселями было лучше: разработчики Mor...
С пикселями было лучше: разработчики MorNetherRealm выпустила обновление для Mortal Kombat 11 и убрала цензуру с лица Кабала во время Brutality. ...
Представлены беспроводные наушники-вклад...
Представлены беспроводные наушники-вкладПредставлены полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Mi True Wireless Earphones. В комплекте имею...
Вышла новая версия «умного» динамика Ech...
Вышла новая версия «умного» динамика EchКомпания Amazon представила новую версию «умного» динамика Echo Dot Kids Edition для детей. Новинка оснащ...
Мышь Corsair Nightsword RGB оснащена чет...
Мышь Corsair Nightsword RGB оснащена четПредставлена игровая мышь Corsair Nightsword RGB, которая получила датчик в 18 000 DPI. Новинка оснащена ...
Представлена универсальная мышь игровог...
Представлена универсальная мышь игровогКомпания Corsair показала универсальную мышь игрового класса M55 RGB Pro. Новинка получила восемь програ...
ASUS анонсировала портативный компьютер ...
ASUS анонсировала портативный компьютер Компания ASUS представила портативный компьютер TUF Gaming FX505DV. Аппарат оборудован 15,6-дюймовым экра...
Опубликованы качественные рендеры iPhone...
Опубликованы качественные рендеры iPhoneИскатель утечек Судханшу Амбхоре поделился качественными изображениями смартфона iPhone XR 2019, заключен...


Обзор A4Tech MP-80N. Игровой коврик с RGB-подсветкой Обзор A4Tech MP-80N. Игровой коврик с RGB-подсветкой
Обзор Viper Gaming Headset Stand USB 3.0. Подставка для игровой гарнитурыОбзор Viper Gaming Headset Stand USB 3.0. Подставка для игровой гарнитуры
Обзор Trust GXT 860 Thura. Полумеханическая клавиатура с подсветкойОбзор Trust GXT 860 Thura. Полумеханическая клавиатура с подсветкой
Обзор Smarterra FitMaster 4. Недорогой браслет с тонометром и датчиком сердечного ритмаОбзор Smarterra FitMaster 4. Недорогой браслет с тонометром и датчиком сердечного ритма
Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфон до 13000 рублей?Обзор Realme 3 Pro 4/64GB. Лучший смартфон до 13000 рублей?
Предварительный обзор Sony Xperia 1. Оче...
Предварительный обзор Sony Xperia 1. ОчеОфициально представлен флагман Sony Xperia 1, который уже доступен в России и его уже можно пойти и заказ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. Стои...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. СтоиОфициально представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, который выглядит достаточно привлекательно, стоит адекватны...
Обзор Eternity: The Last Unicorn. Ужасна...
Обзор Eternity: The Last Unicorn. УжаснаИзначально мне Eternity: The Last Unicorn понравилась и я даже решил, что буду играть с большим удовольст...
Realme решила завоевать российский рынок...
Realme решила завоевать российский рынок«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделя...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. Сегодня мы поговорим о новом устройстве под названием Xiaomi Mi Band 4, которое уже поступило в продажу и...
Обзор Nova Drift. В духе классики...
Обзор Nova Drift. В духе классикиНам крайне часто на глаза попадаются игры, которые выглядят странно и совсем не тянут на обор, но потом п...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670Современные геймеры привыкли к тому, что с комфортом можно играть исключительно с наушниками проводного т...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остро...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остроИгры про выживание хороши тем, что вы можете зайти и попробовать себя в новой стихии, в новом амплуа. Так...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk дл...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk длНедавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узн...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для ...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реа...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшаяМы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваром...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваромВаша девушка не умеет готовить и не хочет учиться? Посадите ее играть в Cooking Simulator и довольно быст...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor