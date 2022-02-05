Новый способ управлять подсветкой Philips Hue прямо с запястья

Wear Hue — это новое стороннее приложение, недавно появившееся в магазине Google Play, предлагающее возможность управлять подсветкой Hue непосредственно с умных часов WearOS. Хотя есть и другие способы добиться определенного уровня контроля, они обычно включают сопутствующие приложения для смартфонов или сервисы, такие как IFTTT. Wear Hue обещает интеллектуальное управление освещением без необходимости сторонних программ.
Разработчик отмечает, что ваше устройство WearOS должно быть подключено к той же сети, что и ваше устройство Hue, чтобы получить доступ к вашим источникам света, поэтому Wear Hue не может использовать те же параметры управления вне дома.