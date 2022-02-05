Новый способ управлять подсветкой Philips Hue прямо с запястья

Светильники Philips Hue обеспечивают исключительную гибкость не только в том, как они могут освещать мир вокруг вас, но и в том, как вы можете ими управлять. Вы можете получить всевозможные аппаратные переключатели, ручки и циферблаты, а также множество мобильных приложений, как непосредственно от Philips Hue, так и от сторонних сервисов. А теперь также доступно новое приложение на WearOS.

Wear Hue — это новое стороннее приложение, недавно появившееся в магазине Google Play, предлагающее возможность управлять подсветкой Hue непосредственно с умных часов WearOS. Хотя есть и другие способы добиться определенного уровня контроля, они обычно включают сопутствующие приложения для смартфонов или сервисы, такие как IFTTT. Wear Hue обещает интеллектуальное управление освещением без необходимости сторонних программ.

Разработчик отмечает, что ваше устройство WearOS должно быть подключено к той же сети, что и ваше устройство Hue, чтобы получить доступ к вашим источникам света, поэтому Wear Hue не может использовать те же параметры управления вне дома.