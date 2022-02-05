Новый способ управлять подсветкой Philips Hue прямо с запястья

Светильники Philips Hue обеспечивают исключительную гибкость не только в том, как они могут освещать мир вокруг вас, но и в том, как вы можете ими управлять. Вы можете получить всевозможные аппаратные переключатели, ручки и циферблаты, а также множество мобильных приложений, как непосредственно от Philips Hue, так и от сторонних сервисов. А теперь также доступно новое приложение на WearOS.

Wear Hue — это новое стороннее приложение, недавно появившееся в магазине Google Play, предлагающее возможность управлять подсветкой Hue непосредственно с умных часов WearOS. Хотя есть и другие способы добиться определенного уровня контроля, они обычно включают сопутствующие приложения для смартфонов или сервисы, такие как IFTTT. Wear Hue обещает интеллектуальное управление освещением без необходимости сторонних программ.

Разработчик отмечает, что ваше устройство WearOS должно быть подключено к той же сети, что и ваше устройство Hue, чтобы получить доступ к вашим источникам света, поэтому Wear Hue не может использовать те же параметры управления вне дома.

Комментарии и отзывы Philips Hue
WhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записей…
WhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записейWhatsApp заблокировал более 2 миллионов учетных записей, в декабре 2021 года платформа обмена сообщениями…
Заблокированная папка от Google Photos…
Заблокированная папка от Google PhotosВ июне компания Google представила «Заблокированную папку» в приложении Google Фото для устройств Pixel. …
Приложение диспетчер паролей Firefox Lockwise закроется 13 д…
Приложение диспетчер паролей Firefox Lockwise закроется 13 дНа этой неделе Mozilla объявила о прекращении поддержки приложения диспетчера паролей Firefox Lockwise дл…
Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете …
Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете Steam теперь позволяет пользователям видеть размер игры до того, как они ее установили. На страницах библ…
Выпущено приложение OWC SoftRAID 3.0 для Windows с поддержко…
Выпущено приложение OWC SoftRAID 3.0 для Windows с поддержкоКомпания OWC объявила о выпуске своего приложения SoftRAID 3.0 для Windows с добавлением поддержки томов …
NVIDIA запускает инструмент сравнения и анализа изображений …
NVIDIA запускает инструмент сравнения и анализа изображений Благодаря разработке DLSS NVIDIA, было обнаружено, что лучший способ оценить качество изображения - это с…
YouTube тестирует новую функцию Smart Downloads на Android…
YouTube тестирует новую функцию Smart Downloads на AndroidЕсли вы используете YouTube Music, вы должны знать о функции Smart Downloads, встроенной в приложение. По…
YouTube получает новый пользовательский интерфейс видеоплеер…
YouTube получает новый пользовательский интерфейс видеоплеерПриложение YouTube для Android и iOS, получило новый пользовательский интерфейс видеоплеера, содержащий в…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor