Новый тест в обновленном 3DMark

Для владельцев версии Advanced Edition в 3DMark в новом обновлении был добавлен новый тест VRS ( Variable Rate Shading ). Он доступен только для видеокарт Nvidia на базе графических процессоров Turing. В настоящее время есть две игры, которые используют технологию VRS, это "Wolfenstein, The New Colossus" и "Youngblood".

Через VRS, затемнение применяется к блокам пикселей, например 4х4, выполняя одну операцию, вместо 16, которое должен выполнять GPU в случае применения для каждого пикселя индивидуально. Используя переменную скорость затемнения, можно использовать сохраненные ресурсы для повышения уровня детализации или разрешения, сохраняя при этом очень высокий уровень визуального воздействия.