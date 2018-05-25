Новое обновление NVIDIA Shield Upgrade 7.0

Обновления Nvidia Shield - это подарок, который продолжает улучшаться. Ваша приставка SHIELD получит большое обновление! Большинство обладалетелей приставки уже получили обновление Shield Upgrade 7.0, в результате которого появилась новая домашняя страница на базе Android 8.0 Oreo.

Обновление будет поэтапно выпускаться в течение следующих нескольких недель. Если вы хотите, чтобы ваша приставка получила обновление чуть раньше, вы можете присоединиться к программе предварительного просмотра SHIELD.