Новое обновление Telegram обеспечивает поддержку закрепленных сообщений

Telegram лучшая платформа для обмена сообщениями для опытных пользователей. Но он не так популярен, как WhatsApp и iMessage, из-за своей сложности, что на самом деле делает его лучше.

Пользователи Telegram могут порадоваться, так как приложение теперь обновлено более полезными функциями. С новым обновлением пользователи теперь могут закреплять несколько сообщений в чатах. Они могут переключаться между ними, нажимая на верхнюю панель, или просматривать их все на отдельной странице, нажимая на новую кнопку, расположенную с правой стороны верхней панели.

А вот функция определения местоположения в реальном времени теперь позволяет пользователям настраивать оповещение, когда они подходят к друзьям, которые поделились своим текущим местоположением. Кроме того, значки на карте теперь показывают, в каком направлении они обращены.

Последнее обновление также содержит новые анимации на Android для отправки сообщений и переключения песен в музыкальном плеере. Это еще не все, пользователи Android теперь могут редактировать изображения в режиме просмотра и делиться ими без загрузки-выгрузки. И последнее, но не менее важное: в обновлении также представлены новые жуткие анимированные смайлики перед Хэллоуином, а также смайлики с джекпотом.
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