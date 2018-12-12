Новое обновление приставки Android Shield TV

2018-12-12, Автор - Ganibal; Продукт - Android Shield TV; [91]
Телевизионная приставка Android Shield TV уже добавила в свои функции Alexa и полнофункциональную версию сервиса потоковой передачи облачных игр GeForce Now , но также она готовит еще одно значительное обновление в преддверии Рождества.

Главным среди новых дополнений является приложение Amazon Music, которое присоединяется к растущему списку потоковых музыкальных платформ (Spotify, Google Play Music, Tidal, Pandora). По словам представителей NVIDIA, появление Amazon Music даст пользователям Shield доступ к большому количеству музыки.

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