Новое обновление приставки Android Shield TV

Телевизионная приставка Android Shield TV уже добавила в свои функции Alexa и полнофункциональную версию сервиса потоковой передачи облачных игр GeForce Now , но также она готовит еще одно значительное обновление в преддверии Рождества.

Главным среди новых дополнений является приложение Amazon Music, которое присоединяется к растущему списку потоковых музыкальных платформ (Spotify, Google Play Music, Tidal, Pandora). По словам представителей NVIDIA, появление Amazon Music даст пользователям Shield доступ к большому количеству музыки.