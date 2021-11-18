Новое приложение 1Password 8 для Windows 11

На этой неделе разработчики компании 1Password выпустили новую версию 1Password 8, специально созданную для Windows 11, 64-битных систем. Отличный менеджер паролей 1Password 8 также доступен для Mac OS, iOS, Android, Lennox, Chrome, а также через командную строку. Последние выпуски 1Password 8 для Windows теперь доступны для загрузки и полностью поддерживают темный режим.

1Password 8 обеспечивает гарантии безопасности и конфиденциальности, которые вы ожидаете от 1Password, и предоставляет новые инструменты для обеспечения вашей безопасности в Интернете. Новая панель Watchtower Dashboard позволяет контролировать свою безопасность и видеть, что вам нужно улучшить. Используя анализ на устройстве для расчета надежности пароля и обнаружения уязвимых паролей, Watchtower дает вам действенные советы, сохраняя при этом вашу конфиденциальность и безопасность. Windows Hello интегрирована непосредственно в экран блокировки, чтобы обеспечить разблокировку без пароля. А те, у кого есть ПК с TPM 2.0, получат полное удобство в конце этого года, когда расширенная поддержка Windows Hello позволит разблокировать 1Password даже после перезапуска приложения и перезагрузки системы.
Комментарии и отзывы 1Password 8
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