Новое приложение EMOJI8 от Microsoft

Microsoft выпустила интересное приложение под названием «Emoji8», которое использует технологию машинного обучения для оценки выражений лица, имитирующих emoji.

Emoji8 описывается как «приложение UWP для веселого примера», которое использует Windows Machine Learning. Пользователям предоставляется произвольно выбранная emoji , которой они должны подражать своим выражением лица.

Для каждой попытки имитации имеется рейтинг, где пользователи могут делиться своими лучшими результатами. Вы можете играть в приложении, даже если у вас нет подключения к Интернету. Приложение доступно для тех, кто использует обновление Windows 10 октября 2018 года и является бесплатным в магазине Microsoft.