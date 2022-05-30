Новое приложение Gallery Go отказывается от названия «Go»

Как стало известно, приложение Gallery Go, похоже, убрало часть своего имени «Go» с новым значком приложения. В версии 1.8.8.436428459 название приложения теперь просто «Галерея».

Gallery Go впервые была запущена в 2019 году как «облегченная» альтернатива Google Фото для устройств с ограниченным аппаратным обеспечением. Поскольку даже бюджетные устройства имеют больше оперативной памяти и мощности процессора, спрос на альтернативы «Go», возможно, немного снизился. Также возможно, что Google пытается охватить более широкую аудиторию с помощью своего простого приложения «Галерея». Ранее в этом месяце было объявлено, что приложение YouTube Go будет закрыто в конце этого года. Стандартное приложение YouTube должно быть улучшено для младших устройств, включая более детальный контроль для потребителей с низким объемом данных.