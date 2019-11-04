Новое приложение Microsoft Office 3-в-1 для Android и iOS

Компания Microsoft разработала новое мобильное приложение для iPhone и телефонов Android. Разработчики объединили Word, Excel и PowerPoint для простоты и эффективности.

Вместо загрузки отдельных версий трех популярных инструментов, помогающих создавать и редактировать документы, а также электронных таблиц и презентаций, теперь вы можете найти все необходимое в одном месте. Microsoft утверждает, что мобильное приложение Office "все в одном" займет на вашем телефоне гораздо меньше места, чем "несколько" установленных приложений.

Панель «Действия» обеспечивает быстрый доступ к передачи файлов с вашего компьютера на смартфон. Есть возможность преобразования изображений в текст или таблицы, сканирования изображений в PDF-файлы и сканирования QR-кодов. Предварительная версия Office Mobile уже доступна для смартфонов под управлением Android и iOS. Поддержки планшетов появится чуть позже.