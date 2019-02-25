Нововведение в сервисах Android безопасности

2019-02-25, Автор - Ganibal; Продукт - Android; [277]
Android официально сертифицирован на FIDO2, что позволяет входить в приложения и веб-сайты поддержки с помощью отпечатка пальца или физического ключа безопасности.

Вам больше не понадобиться вводить пароль каждый раз, когда вы хотите проверить выписку по счету или почту. Новая сертификация работает с любым совместимым устройством, работающим на Android 7.0 Nougat, после обновления Сервисов Google Play. Существует вероятность того, что ваш телефон вскоре предоставит вам беспрепятственные входы в систему и различные сервисы.

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