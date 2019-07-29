Нюансы покупки лицензионного программного обеспечения

2019-07-29, Автор - Айдар Ибрагимов; [103]

Несмотря на то, что в нашей стране корпорацию Майкрософт не критикует только ленивый, мы должны отметить ее человечность по отношению к физическим лицам. Многие в нашей стране из-за отсутствия средств или культуры работы с лицензионным программным обеспечением работают за пиратскими версиями операционной системы Windows, программ Microsoft Office. При этом нам неизвестно, чтоб какое-либо частное физическое лицо было привлечено к ответственности по заявлению Майкрософт, как правило, слежка ведется за юридическими лицами и лицами, которые на коммерческой основе устанавливают пиратские версии продуктов. В данной заметке мы хотим призвать по возможности покупать лицензионное программное обеспечение и знать следующие нюансы.

Во-первых, купить любое лицензионное программное обеспечение вы можете не только в магазинах на полках, официальных сайтах, но и в специализированных интернет-магазинах программного обеспечения, таких как Softmonstr. Мы рекомендуем данный магазин, потому что в нем все можно купить дешевле. К примеру, ключ для операционной системы Windows 10 Home для одного компьютера обойдется в 3250 рублей, коробочная версия Windows 10 Home Basic Box в 6700 рублей, антивирус Kaspersky Internet Security от 600 рублей и т.д. Тем самым, решившись на покупку не спешите ее совершать, пока не найдете наиболее низкую цену.

Во-вторых, бережно храните ключи и коробочные версии купленного программного обеспечения - они вам в течение жизни ни раз еще пригодятся. К примеру, многие сегодня успешно продолжают работать в Microsoft Office 2003 SP3, продолжают использовать операционную систему Windows XP и не испытывают каких-либо неудобств. Все это связано с отсутствием какого-либо значимого прогресса на рынке программного обеспечения в последние годы. Да, добавляется функционал, да создается новый дизайн, но это мало кому надо.

В-третьих, следите за обновлениями купленного лицензионного программного обеспечения. Компания Майкрософт всегда стремится пересадить своих пользователей на новый продукт. К примеру, все владельцы лицензионной Windows 8 в течение года бесплатно могли обновиться до Windows 10.

В-четвертых, стремитесь покупать компьютеры, ноутбуки уже с предустановленной операционной системой, которая обойдется вам дешевле, нежели ее покупка отдельно.


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