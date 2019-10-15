Начнем, как и полагается, с основ. Что такое сервер? Это оборудование с серверным программным обеспечением, которое необходимо для работы с клиентами. В качестве последних выступают ПК, телефоны, факсы, принтеры и прочие устройства, имеющие доступ к интернету. Одним из самых сбалансированных решений на рынке сейчас является сервер thinksystem sr570

Сервер нужен компаниям для того, чтобы обеспечить сотрудникам общий доступ к информации и пользования ресурсами. Как несложно догадаться, чем больше информации вам нужно хранить, тем более производительный сервер вам понадобится. А для хорошей работы сервера необходим системный администратор, в обязанности которого входит настройка техники, резервное копирование и устранение неполадок.

Почтовый

Файловый сервер

Серверы делятся на несколько типов:Данный сервер отвечает за принятие и отправление электронной почты. После отправления письмо попадает на почтовый сервер, обрабатывается и лишь затем отправляется адресату.Этот сервер используется для хранения файлов сети и обмена ими через протокол FTP. По сути, файловым сервером можно назвать любой ПК с большим свободным пространством для хранения информации.

Веб-сервер

Прокси-сервер

Этот сервер подключен к Сети и принимает запросы пользователей через протокол HTTP. Данный вид сервера можно назвать проводником между сайтами и клиентами (компьютерами). Как можно догадаться, все сайты, работающие в сети, располагаются на тех или иных веб-серверах. Как они работают? Веб-сервер получает запрос и после обработки выдает файловый или гипертекстовый результат.В свете последних событий ставший очень востребованным вид сервера. Это тот же веб-сервер, который выполняет запрос вместо пользователя. Прокси-сервер хорош тем, что ограждает компьютер пользователя от вредоносных программ и позволяет тому оставаться анонимным.

Ответ на вопрос, нужен ли сервер вашему бизнесу зависит от нескольких моментов. Например, хотите ли вы систематизировать и централизовать всю информацию, которой пользуется ваша компания/организация. Не забывайте, что вашим сотрудником будет необходим доступ к информации вне зависимости от того, где она находится. Также сервер нужен для хранения действительно большого объема информации, для запуска программного обеспечения, развития вашего бизнеса и создания соответствующей репутации.