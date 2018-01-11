Nvidia Shield TV получит обновление до Android O

Несмотря на предыдущие слухи о том, что серия Shield не увидит обновления до Android 8, Nvidia в настоящее время работает над тем, чтобы Shield TV обновила Android TV до версии 8 Oreo.Действительно, серия Shield - это подарок, который продолжает давать, так как даже модель 2015 года получит новое обновление Oreo. Хотя в этом году ничего не было объявлено относительно популярной серии Shield.