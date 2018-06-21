Nvidia продемонстрировали AI который преобразует 30fps в замедленные 480fps

Исследователи из Nvidia разработали метод использования ИИ для интерполяции видеоизображений. Это позволяет преобразовать стандартную запись, например, 30 кадров в секунду в видео с замедленным воспроизведением, в 240 или 480 кадров в секунду.

Исследователи из NVIDIA разработали систему с глубоким обучением, которая может создавать высококачественные видео с замедленным воспроизведением из видеороликов частота которых достигает только 30 кадров в секунду, это превосходящий современный метод, которому пока нету аналогов. Исследователи представит свою работу на ежегодной конференции Computer Vision и Pattern Recognition (CVPR) в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, на этой неделе.