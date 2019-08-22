Nvidia расширяет список мониторов совместимых с G-Sync

Nvidia объявила, что будет обновлять драйверы графического процессора для поддержки дисплеев FreeSync в рамках новой инициативы «G-Sync Compatible». Это означает, что пользователи графического процессора Nvidia могут включить G-Sync с помощью любого адаптивного дисплея синхронизации, хотя существует программа проверки, позволяющая выделить мониторы, которые предположительно работают лучше всего, без проприетарного модуля G-Sync. Официальный список проверенных мониторов снова вырос на этой неделе, добавив еще три монитора.

Список начался с 12 мониторов от ASUS, Acer, AOC и BenQ. Благодаря новым обновлениям драйверов GeForce этот список продолжал расширяться в течение нескольких месяцев. Добавив поддержку еще нескольких мониторов - ASUS VG27A, Acer CP3271 и Acer XB273K GP.