О бренде INGCO - где купить, как выбрать серию

Качественный и надежный инструмент для дома, сада и хобби вы обязательно найдете в ассортименте INGCO. Под данным брендом выпускается множество видов товаров для ремонта, строительства, сборки мебели, ухода за загородным участком. Популярный китайский производитель много внимания уделяет качеству продукции. Название бренда - аббревиатура, отражающая философию компании: инновации, новые технологии, рост, клиентоориентированность и оригинальность. Компания старается предоставить покупателям лучшие товары, которые сделают ремонтные работы более простыми и эффективными.

Преимущества бренда

Многие китайские производители работают по схеме OEM. На одном предприятии выпускается несколько брендов продукции. INGCO же производит уникальные товары, имеющие единое название, фирменный дизайн и высокое качество. Компания активно вкладывается в будущее, открывая современные производственные площадки не только в Китае, но и в других странах. INGCO контролирует все производственные процессы, соблюдая требования современных стандартов.

Также фирма не зависит от поставки материалов и комплектующих. Все процессы изготовления продукции протекают на собственных производственных площадках. Компания располагает лабораториями и научными центрами, где непрерывно разрабатываются новые технологии. Компания предлагает покупателям множество интересных решений, например, инновационные двигатели для электрических инструментов, отличающиеся минимальным энергопотреблением и высокой производительностью. Также беспроводные электроинструменты INGCO снабжаются фирменными аккумуляторами увеличенной емкости с функцией быстрой зарядки.

Какие виды товаров предлагаются

Все товары, выпускаемые под брендом INGCO, делятся на 2 серии: STANDARD и INDUSTRIAL. Первые предназначаются для хобби и выполнения мелких ремонтных работ в домашних условиях. Они изготавливаются из качественных материалов, однако подвергать их слишком высоким нагрузкам нежелательно.

Если вы ищете инструменты для применения в промышленных масштабах, обратите внимание на серию INDUSTRIAL. Эти товары отличаются увеличенным эксплуатационным ресурсом, благодаря чему подходят для длительного непрерывного использования и выдерживают высокие нагрузки.

Каждая серия включает в себя множество видов товаров: ручные и электрические инструменты, модели для работы в саду и огороде, компрессоры и многое другое. В каталогах вы найдете перфораторы, дрели, пилы, шлифовальные машины, измерительные приборы, крепежные элементы. Также здесь представлен широкий ассортимент средств защиты и спецодежды для обеспечения безопасности во время работ.

Почему именно INGCO

Продукция данного бренда пользуется большим спросом, поскольку обладает целым рядом преимуществ:

высоким качеством сборки;

богатым набором функций;

эргономичной конструкцией, удобством применения;

доступной ценой.

Качественный и недорогой инструмент от известного китайского производителя INGCO вы сможете приобрести на сайте https://www.ingcomoscow.ru. Здесь представлена подробная информация о каждом товаре, которая поможет вам сделать правильный выбор.