Обзор LT L16-360Q. Профессиональный лазерный нивелир с 16 линиями и 3D

Мы продолжаем изучение новой серии Q профессиональных лазерных уровней, в центре внимания будет LT L16-360Q – инновационное решение для выполнения отделочных и строительных работ любого масштаба. Инструмент станет незаменимым помощником благодаря удобству эксплуатации, точности и надежности. Оснащен 16 линиями и 3D технологией с идеальной точностью разметки на большом расстоянии.

Комплектация

Лазерный нивелир поставляется в мягкой сумке с удобными ручками для переноски. На ее боковой стороне логотип бренда, на крышку нанесена наклейка с подробными данными по техническим характеристикам. Данная модель сопровождается полноценной 3-летней гарантией на территории России.

Внутреннее пространство заполнено пенным материалом с отсеками, в которых размещается прибор и комплектующие.

Комплект включает два аккумулятора емкостью 8000 мАч, пульт дистанционного управления, блок питания с индикацией, USB-кабель.

Внешний вид

Выполнен лазерный нивелир в корпусе со степенью защиты IP54. Наличие пылезащиты и водонепроницаемость позволяет использовать инструмент при любых условиях строительства.

Это же учтено в типе реализации кнопок на корпусе. Они механические, это позволяет полноценно управлять с влажными руками, при попадании штукатурки и других типов смесей.

Три механические кнопки со светодиодной подсветкой. Выше них находится индикатор оставшегося заряда аккумулятора. Ниже тумблер включения.

Корпус у LT L16-360Q выполнен из прочного ABS-пластика с резиновыми противоударными бамперами. Надежно защищает от повреждений и воздействия окружающей среды.

На основании поворотная платформа с резьбой под переходник или штатив. Выполнена из металла. И отличием от ранее протестированного LT L12-360Q является наличие источника лазерного луча в нижней части.

Оснащен 16 линиями, в отличие от 12 линий в младшей модели. Имеет два горизонта: нижний и верхний. Используются качественные светодиоды SHARP с зеленым свечением.

Яркое и не создающее вредного воздействия на глаза. Его хорошо видно на расстоянии до 50 метров в зависимости от условий освещения в помещении. Длина волны лазера 515 нм. Минимальное расстояние 7-8 мм. Каждый лазер защищен противоударными окошками.

Калибровка лазерного нивелира производится на заводе с помощью специального оборудования, сертифицированного по международным стандартам. Дается 100% гарантия на ровность горизонталей и вертикалей.

Эксплуатация

У прибора съемный аккумулятор. Заметным отличием от прошлого поколения, стала зарядка через разъем USB-C, это дополнительно повышает надежность эксплуатации и упрощает ее. В комплекте идут две качественные литий-ионных батареи с емкостью 8000 мАч.LT L16-360Q готов к эксплуатации сразу после распаковки, аккумуляторы заряжены, устройство откалибровано. Можно приступать к работе изучив комплектную инструкцию, в которой подробно описаны органы управления и функционал.

Управление лазерным нивелиром владелец сможет вести тремя способами. Это механические кнопки на корпусе. А для удаленного управления доступен в комплекте компактный пульт с кольцом под карабин. Он дублирует кнопки на самом нивелире. В него уже с завода установлена батарейка, так же как и прибор можно использовать по назначению сразу после распаковки.

Важным нововведением стала поддержка соединения по Bluetooth. На смартфон устанавливается бесплатное приложение, поддерживаются Android и iPhone. Интерфейс приложения прост и лаконичен. Дублируются кнопки с нивелира. Удобный способ взаимодействия, который не встречался ранее.

Лазерный уровень используется как при профессиональной стройке, так и домашних работах. С помощью него можно поклеить обои, продумать и провести прокладку электрокабелей, проверить качество выполнения строительных и отделочных работ. Без него не обходятся строительные и отделочные работы.

Установить этот нивелир можно самостоятельно на ровной плоской поверхности. На треноге, магнитном основании и возможна работа даже на потолке. Поддерживает автоматическую коррекцию при отклонении до 3 градусов. При превышении выдает световое и звуковое предупреждение. При необходимости выставить произвольный угол, предупреждение можно отключить, после этого настраивается любой угол по желанию. Два комплектных аккумулятора дают до 16 часов автономной работы, по 8 часов на каждом.

Итоги

LT L16-360Q – отличный инструмент с высокой надежностью, точностью и удобством. 16 линий с зеленым лазером и 3D технология с идеальной точностью разметки на большом расстоянии с использованием качественных светодиодов SHARP. Прочный корпус с резиновым покрытием и металлическим каркасом, механические кнопки управления, пульт дистанционного управления, бесплатное приложение для iOS и Android. Два аккумулятора емкостью 8000 мАч с зарядкой через USB-C.