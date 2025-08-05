Обзор LT L12-360A. Доступный профессиональный лазерный нивелир

Сегодня рассмотрим доступный профессиональный лазерный уровень LT L12-360A с тремя плоскостями и 12 лазерными линиями, позволяющий удобно и быстро проектировать линии и ориентироваться в пространстве. Несмотря на невысокую стоимость, инструмент сопровождается 3-летней гарантией на территории России и оснащается высококачественными светодиодами японского производства SHARP.

Комплектация

Поставляется в тряпичной противоударной транспортировочной сумке с наплечным ремнем. Информация по производителю и характеристикам устройства нанесена на ее крышке, сбоку логотип бренда.

Внутреннее пространство с пенным наполнителем и отсеком для хранения комплектующих и самого лазерного нивелира. В комплект входят два аккумулятора емкостью 6000 мАч, пульт дистанционного управления и краткое руководство пользователя.

Внешний вид

Прорезиненный корпус с металлическим основанием. Сочетание зеленого и черного цветов в оформлении. Устойчив к механическим воздействиям. Защита от пыли и влаги IP54.

На боковой стороне на верхней грани три сенсорные кнопки управления, отвечающие за построение вертикалей и горизонталей, смену режимов работы и отключения оповещения.

Устанавливается съемный аккумулятор, комплектуется этот лазерный нивелир сразу двумя емкостью 6000 мАч. Заряжаются они через разъем USB-C. На верхней грани батареи выведен цифровой экран, точно отображающий оставшийся заряд аккумулятора.

Три источника лазерного луча распределены по трем граням корпуса LT L12-360A. Японские светодиоды SHARP защищены металлическими башенками.

На верхней грани пузырьковый уровень. По центру на утолщении винтовое отверстие 1/4 для установки на различный тип крепежа, особенно удобно при проведении высотных или потолочных работ.

Основание из металла. Широкое, обеспечивает устойчивое размещение на ровной поверхности. Тут также есть винтовое отверстие под треногу или другой тип аксессуаров.

На одной из боковых граней механический тумблер включения, также используемый для блокировки на время хранения и транспортировки.

Тесты

Установлены лазерные излучатели SHARP с зеленым свечением. Луч хорошо виден при разном уровне освещения в помещении на расстоянии до 50 метров без использования специального приемника. 3D-построение плоскостей: уровень выстраивает 3 плоскости в 360 градусов (вкруговую): 2 вертикальные плоскости 360 градусов с пересечением под прямым углом 90 градусов; 1 горизонтальная линия 360 градусов снизу уровня. Нижний горизонт подходит для работ по заливке полов и стяжке. Проведена заводская калибровка.

Встроенный в лазерный нивелир компенсатор автоматически выравнивает луч при отклонении в пределах 3 градусов. Превышение сопровождается миганием и звуковым предупреждением. Зажав центральную кнопку на корпусе, можно будет отключить предупреждения и использовать это для того, чтобы выставить произвольный угол.

В комплекте идут два аккумулятора емкостью 6000 мАч с высокой автономностью. Каждый из них дает до 8 часов беспрерывной эксплуатации. Упростит эксплуатацию удобно реализованная зарядка через USB-C.

Помимо управления через сенсорные кнопки на корпусе, есть готовый к работе компактный пульт дистанционного управления с кольцом под карабин. На нем дублируются все три кнопки с корпуса лазерного нивелира.

Устройство поддерживает управление с экрана смартфона. На Android или iOS устанавливается бесплатное приложение, после этого смартфон с лазерным нивелиром соединяется через Bluetooth. Можно менять режимы работы, управлять вертикалями и горизонталями. Удобно.

Итоги

LT L12-360A – доступный профессиональный лазерный нивелир с 12 линиями, оснащенный высококачественными японскими светодиодами SHARP. Высокая точность измерений, отличное восприятие луча при дневном свете, 3D-построение плоскостей, высокая автономность с двумя аккумуляторами 6000 мАч, простота использования, пульт ДУ и приложение для смартфона, защитная сумка в комплекте.