Обзор LT L12-360A. Доступный профессиональный лазерный нивелир

Сегодня рассмотрим доступный профессиональный лазерный уровень LT L12-360A с тремя плоскостями и 12 лазерными линиями, позволяющий удобно и быстро проектировать линии и ориентироваться в пространстве. Несмотря на невысокую стоимость, инструмент сопровождается 3-летней гарантией на территории России и оснащается высококачественными светодиодами японского производства SHARP.

Обзор LT L12-360A

Комплектация

комплектация LT L12-360A

Поставляется в тряпичной противоударной транспортировочной сумке с наплечным ремнем. Информация по производителю и характеристикам устройства нанесена на ее крышке, сбоку логотип бренда.

комплектация LT L12-360A

Внутреннее пространство с пенным наполнителем и отсеком для хранения комплектующих и самого лазерного нивелира. В комплект входят два аккумулятора емкостью 6000 мАч, пульт дистанционного управления и краткое руководство пользователя.

комплектация LT L12-360A

Внешний вид

Прорезиненный корпус с металлическим основанием. Сочетание зеленого и черного цветов в оформлении. Устойчив к механическим воздействиям. Защита от пыли и влаги IP54.

внешний вид LT L12-360A

На боковой стороне на верхней грани три сенсорные кнопки управления, отвечающие за построение вертикалей и горизонталей, смену режимов работы и отключения оповещения.

внешний вид LT L12-360A

Устанавливается съемный аккумулятор, комплектуется этот лазерный нивелир сразу двумя емкостью 6000 мАч. Заряжаются они через разъем USB-C. На верхней грани батареи выведен цифровой экран, точно отображающий оставшийся заряд аккумулятора.

внешний вид LT L12-360A

Три источника лазерного луча распределены по трем граням корпуса LT L12-360A. Японские светодиоды SHARP защищены металлическими башенками.

внешний вид LT L12-360A

На верхней грани пузырьковый уровень. По центру на утолщении винтовое отверстие 1/4 для установки на различный тип крепежа, особенно удобно при проведении высотных или потолочных работ.

внешний вид LT L12-360A

Основание из металла. Широкое, обеспечивает устойчивое размещение на ровной поверхности. Тут также есть винтовое отверстие под треногу или другой тип аксессуаров.

внешний вид LT L12-360A

На одной из боковых граней механический тумблер включения, также используемый для блокировки на время хранения и транспортировки.

внешний вид LT L12-360A

Тесты

Установлены лазерные излучатели SHARP с зеленым свечением. Луч хорошо виден при разном уровне освещения в помещении на расстоянии до 50 метров без использования специального приемника. 3D-построение плоскостей: уровень выстраивает 3 плоскости в 360 градусов (вкруговую): 2 вертикальные плоскости 360 градусов с пересечением под прямым углом 90 градусов; 1 горизонтальная линия 360 градусов снизу уровня. Нижний горизонт подходит для работ по заливке полов и стяжке. Проведена заводская калибровка.

тесты LT L12-360A

Встроенный в лазерный нивелир компенсатор автоматически выравнивает луч при отклонении в пределах 3 градусов. Превышение сопровождается миганием и звуковым предупреждением. Зажав центральную кнопку на корпусе, можно будет отключить предупреждения и использовать это для того, чтобы выставить произвольный угол.

тесты LT L12-360A

В комплекте идут два аккумулятора емкостью 6000 мАч с высокой автономностью. Каждый из них дает до 8 часов беспрерывной эксплуатации. Упростит эксплуатацию удобно реализованная зарядка через USB-C.

тесты LT L12-360A

Помимо управления через сенсорные кнопки на корпусе, есть готовый к работе компактный пульт дистанционного управления с кольцом под карабин. На нем дублируются все три кнопки с корпуса лазерного нивелира.

тесты LT L12-360A

Устройство поддерживает управление с экрана смартфона. На Android или iOS устанавливается бесплатное приложение, после этого смартфон с лазерным нивелиром соединяется через Bluetooth. Можно менять режимы работы, управлять вертикалями и горизонталями. Удобно.

тесты LT L12-360A

Итоги

LT L12-360A – доступный профессиональный лазерный нивелир с 12 линиями, оснащенный высококачественными японскими светодиодами SHARP. Высокая точность измерений, отличное восприятие луча при дневном свете, 3D-построение плоскостей, высокая автономность с двумя аккумуляторами 6000 мАч, простота использования, пульт ДУ и приложение для смартфона, защитная сумка в комплекте.
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