Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека. По сути, когда вы звоните кому-то с помощью FaceTime, вы сразу же услышите звук, исходящий с другого телефона или планшета, даже если этот человек еще не ответил на звонок. Конечно, этот человек также может услышать вас. Тем не менее, вызываемый абонент определенно будет застигнут врасплох, когда он получает вызов FaceTime, поэтому лучший способ предотвратить это - полностью отключить функцию, пока Apple не исправляет ее.

Эта проблема касается iPhone под управлением iOS 12.1 или более поздней версии, а также звонков на Mac с использованием Mojave. Вы можете отключить FaceTime на своем iPhone, зайдя в Настройки и переключив значок FaceTime на серый.