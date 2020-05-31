Объявлена дата выхода фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5

Компания Xiaomi официально объявила о том, что фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 будет представлен уже 11 июня. Устройству прочат увеличенный до 1,2-дюйма дисплей, новое зарядное устройство и крепление к ремешку. Предполагается, что международная версия получит модуль NFC для бесконтактных платежей, функцию измерения SpO2 (насыщения крови кислородом), отслеживания менструального цикла, возможность использования в качестве удалённой кнопки спуска затвора для смартфона, а также пять новых спортивных режимов – эллиптический и гребной тренажёр, йога, скакалка и велосипед для помещений.