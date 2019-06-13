Объявлена европейская цена фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Компания Xiaomi поделилась подробностями европейского релиза фитнес-браслета Mi Band 4, который был представлен в Китае пару дней назад. Итак, новинка появится в европейской продаже 26 июня под названием Mi Smart Band 4. Цена гаджета в Испании составит 35 евро вместо 25 долларов для Китая. Появится ли в Европе версия с NFC, пока не сообщается.

Напомним, что одной из главных особенностей новинки стал 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240:120 пикселей и закаленным стеклом 2,5D. Браслет также характеризуется различными темами оформления, встроенным голосовым помощником, управлением жестами, оптическим датчиком ЧСС, шестиосным акселерометром, шестью режимами работы, защитой от воды, аккумулятором на 135 мАч и версией с модулем NFC.