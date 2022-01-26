Объявлены планы выпуска платформы Microsoft Dynamics 365 и Power Platform

Microsoft сегодня опубликовала свои планы выпуска первой волны для Dynamics 365 и Power Platform на 2022 год, раскрывая свои планы по развертыванию сотен новых функций, улучшений и новых возможностей в период с апреля 2022 года по сентябрь 2022 года. Ниже приведена лишь небольшая часть некоторых обновлений.

Microsoft Dynamics 365 - маркетологи могут использовать фрагменты контента и темы для повышения эффективности разработки. Инвестиции в данные и искусственный интеллект позволяют маркетологам также создавать контент с расширенной персонализацией, используя опыт без кода. Каждое взаимодействие с клиентом имеет значение, и в этом выпуске Microsoft позволяет продолжать разговор со своими клиентами, отвечая на SMS с помощью персонализированного взаимодействия, основанного на ответах с использованием настраиваемых ключевых слов, которые можно добавить. Бизнес-данные теперь доступны в интерфейсе Microsoft 365, и с ними можно выполнять действия, что позволяет продавцам быстро устанавливать контекст и действовать на основе данных. Используя единое рабочее пространство в Центре продаж, продавцы могут корректировать свои продажи, используя обратную связь и предложения в режиме реального времени, управляемые искусственным интеллектом, а менеджеры могут отслеживать эффективность команды и проводить ценные тренировки, чтобы помочь повысить удовлетворенность клиентов.

Power Platform - создатели смогут совместно работать над одним и тем же приложением, чтобы одновременно работать и объединять изменения, чтобы ускорить разработку и отслеживать совместную работу. Создатели и разработчики всех уровней квалификации будут более продуктивны с Dataverse, используя интеллект для помощи в разработке с использованием естественного языка для кодирования на основе передовых моделей искусственного интеллекта, таких как GPT-3 и PROSE.

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