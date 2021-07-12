Объём продажи криптовалюты упал на 40%

Те пользователи, которые следят за рынком криптовалюты, знают, что на текущий момент власти Китай достаточно жестко стали регулировать данный рынок. Например, власти запретили добывать валюту, так как это приводит к огромному расходу электроэнергии, плюс были введены жесткие санкции против различных маркетплейсов, которые позволяли продавать валюту или обменивать её на реальные деньги. Это повлекло за собой достаточно серьезные последствия, так как многие пользователи банально отказались от добычи криптовалюты, ведь после всех этих запретов и санкций стоимость популярных криптовалют сильно упала. А теперь появилась информация о том, что в июне текущего года объемы проданной криптовалюты на маркетплейсах уменьшились на 40%. Это значит, что за первый месяц лета пользователи продали гораздо меньше криптовалюты, чем месяцем ранее.

Это сразу же повлекло за собой падение уровня цены на популярные криптовалюты, так как пользователи стали понимать, что приобрести данный вид валюты будет достаточно проблематично, при этом объемы добычи биткоинов b не только заметно снизились. Cоответственно, маркетплейсы будут повышать комиссию на вывод криптовалюты в реальные деньги, f это не очень приятно, плюс общие объёмы тоже снизятся. И если у вас есть какие-то запасы данной валюты, то самое время присмотреться к выводу криптовалюты в реальные средства, так как в самое ближайшее время стоимость ваших виртуальных запасов может заметно снизиться.
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