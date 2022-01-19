Обменивайтесь с окружением в Chrome OS с помощью Nearby Share

Google представила Nearby Share для публики в 2020 году. Первоначально она была ограничена только устройствами Android. В течение года Chrome OS также добавила его поддержку. Теперь, согласно новым данным, поисковый гигант работает над функцией для Chrome OS, основанной на Nearby Share.

Когда эта функция будет запущена, пользователи увидят опцию «Отправить на ваши устройства» на экране «Обмен с окружением». Как следует из названия, выбрав эту опцию, пользователи смогут обмениваться файлами на всех своих устройствах. Это отличная функция, особенно для тех, кто использует несколько устройств одновременно. Хотя Nearby Share существует всего полтора года, она уже зарекомендовала себя как одна из лучших и наиболее полезных функций Google на сегодняшний день. Компания даже объявила о планах по внедрению этой технологии в Windows в ближайшем будущем. Конкурент AirDrop работает на большем количестве устройств, однако он не так стабилен.