Обновлённый браузер Microsoft Edge на базе Chromium

Microsoft представила несколько новых функций, которые появятся в следующей версии Edge, включая выделенный режим Internet Explorer и дополнительные средства обеспечения конфиденциальности и организации.

Новый режим IE разработан специально для корпоративных пользователей. Более 60 % предприятий используют несколько браузеров из-за проблем совместимости с устаревшими приложениями. Новый режим позволит запускать Internet Explorer непосредственно во вкладке Microsoft Edge. Компании смогут использовать сервисы, созданные для Internet Explorer, в современном браузере. Также появился более детальный контроль конфиденциальности, который позволит пользователям выбирать один из трех уровней - неограниченный, сбалансированный и строгий. В зависимости от того, какой вариант вы выберете, Edge отрегулирует, как третьи лица смогут отслеживать вас через Интернет, чтобы клиенты могли свободно выбирать, какой вид опыта они хотят.

И наконец Collections, даёт возможность собирать и структурировать контент из сети, делиться им и экспортировать, а также интегрировать с приложениями Office.