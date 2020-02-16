Обновлённый профиль и анимированные эмодзи Telegram 5.15

2020-02-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Telegram 5.15; [109]
Разработчики мессенджера Telegram выпустили новую мобильную версию приложения ко Дню святого Валентина.

Обновление программы вышла с номером v5.15. В обновлений добавили множество нововведений: обновлённая страница профиля, в которой теперь проще просматривать фотографии, видео и опубликованные ссылки.

Также новый профиль выделяется большой аватаркой.

Полезным изменением Telegram 5.15 стала функция People Nearby 2.0. Которая позволяет знакомиться с новыми людьми поблизости. По мимо всего этого, еще разработчики Telegram добавили новые анимированные эмодзи ко Дню святого Валентина.


Комментарии и отзывы Telegram 5.15
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor