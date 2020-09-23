Обновление AMD Radeon Adrenalin 20.9.1 исправляет ошибки программного обеспечения

AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Adrenalin 20.9.1. Новый драйвер решает проблемы связанные с программным обеспечением и исправляет проблемы с производительностью. Исправлены ошибки связанные с установкой драйверов на процессоры Ryzen Mobile с графикой Radeon.

Исправления

Во время игр на графических картах серии Radeon RX 5000 в некоторых играх возникали периодические зависания. Исправлено мерцание экрана в Borderlands 3 с включенным Radeon Boost. Исправлены ошибки, связанные с применением профилей производительности вентилятора. Убран баг с искажением цвета во время подбора игроков в Counter-Strike: Global Offensive. С другими исправлениями можно ознакомиться на официальном сайте компании AMD.
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Обновление AMD Radeon Adrenalin 20.9.1 исправляет ошибки программного обеспечения

AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Adrenalin 20.9.1. Новый драйвер решает проблемы связанные ...
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