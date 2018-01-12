Обновление Microsoft Fall Creators доступно всем пользователям Windows 10

Microsoft Windows 10 версии 1709, обновление разработчиков Fall теперь доступно для всех систем (которые имеют право на обновление). Издания Enterprise и Pro для Windows 10 будут обновлены 18 января.Microsoft начала предоставлять обновление 10 октября 2017 года, теперь ОС достаточно стабильна, чтобы перенести новейшие потребительские системы и бизнес-рынок.