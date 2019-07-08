Обновление Telegram добавляет анимированные наклейки

Мессенджер Telegram выпустило новое обновление, которое приносит анимированные наклейки на платформу. С помощью анимированных наклеек Telegram надеется сделать беседы более увлекательными и выразительными, сохраняя при этом минимальное использование полосы пропускания.

Художники создали несколько симпатичных и забавных пакетов анимированных наклеек. Есть набор наклеек «Собака Сопротивления» , « Буйные грызуны» и « Сентиментальные закуски», которые вы можете сразу добавить в свои разговоры.

Для этого разработчики создали новый формат TGS для анимированных наклеек, который занимает всего около 20-30 килобайт на наклейку - в шесть раз меньше, чем средняя фотография. Более того, формат TGS открыт, так что каждый может создавать свои собственные анимированные наклейки посмотрев официальное руководство.