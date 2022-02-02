Обновление Telegram содержит видеостикеры, улучшенную реакцию на сообщения, новые параметры навигации и многое другое

Telegram объявил об обновлении, которое содержит видеостикеры, улучшенную реакцию на сообщения, новые интерактивные смайлики, новые параметры навигации, а также некоторые исправления ошибок и улучшения. Служба обмена мгновенными сообщениями теперь позволит пользователям создавать анимированные стикеры из видео. Telegram также улучшил способ отображения реакций на сообщения. Пользователям также будут показаны, когда их сообщения получили реакцию. Кроме того, Telegram добавил еще пять смайликов в свой интерактивный список смайликов. Служба обмена мгновенными сообщениями конкурирует с WhatsApp и Signal.

В этом обновлении служба обмена мгновенными сообщениями внесла множество исправлений и улучшений. В Telegram улучшено качество звонков, добавлена ​​поддержка перевода на страницы мгновенного просмотра, добавлена ​​возможность отправлять беззвучные сообщения из меню общего доступа и другие подобные улучшения. На iOS пользователи теперь будут видеть новую анимацию при нажатии на значки на панели вкладок.