Обновление Youtube TV добавляет прогрессивную перемотку и обновленный интерфейс

YouTube TV получает важное обновление, которое приносит много визуальных изменений, которые должны быть полезны для подавляющего большинства пользователей. Наиболее важным изменением является прогрессивная перемотка вперед. Она начинается с 15 секунд в секунду, затем до 30 секунд в секунду, а затем, наконец, 1 минута в секунду.

Помимо прогрессивного ускоренного продвижения вперед, последнее обновление предоставляет гораздо более понятный пользовательский интерфейс Now Playing, большие эскизы и лучшие предложения. Согласно YouTube , обновление должно быть доступно для 50% пользователей, но, по-видимому, для тех, кто не входит в число выбранных, есть способ получить обновление, чтобы воспользоваться новыми улучшениями.

Обновление должно скоро появиться у всех пользователей, если текущее развертывание пройдет без каких-либо серьезных проблем.