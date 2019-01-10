Обновление дизайна Facebook Messenger

Facebook уже давно готовит обновление дизайна пользовательского интерфейса для своего приложения Messenger, и кажется, что оно теперь появляется на пользовательских телефонах по всему миру. Новый дизайн большой, жирный и очень белый.

Обжигающий белый фон довольно агрессивен, когда вы открываете приложение в темноте, в то время как большие значки и жирный текст занимают много места на экране. Внезапно ваш 6-дюймовый дисплей не может вместить столько контента. Тем не менее, Facebook тестирует Dark Mode для своего нового дизайна, что означает, что вы сможете затемнить яркий фон.

И еще, теперь вы можете настраивать чаты с цветными градиентами!