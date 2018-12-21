Обновленная версия Mozilla Firefox Focus с защитой данных

Mozilla выпустила обновление для iOS и Android версий Firefox Focus, своего браузера, ориентированного на конфиденциальность.

Android-приложение теперь имеет улучшенную защиту от слежения, функцию, которая позволяет пользователям выбирать, с какими сайтами они хотят поделиться своими данными, среди других мер безопасности. Улучшенная защита от отслеживания была впервые представлена ​​в октябре с выходом Firefox 63. Эта функция дает пользователям значительно больший контроль над отслеживанием их онлайн-активности. ETF позволяет пользователям выбирать блокировку всех файлов cookie на веб-сайте, всех сторонних файлов cookie или межсайтовых трекеров, которые следуют вашему поведению при просмотре веб-страниц. Эта функция не только ускоряет работу в интернете, блокируя трекеры, которые блокируют сайты, но также восстанавливает ощущение конфиденциальности при работе в интернете и позволяет пользователям отказаться от записи каждого их движения. В дополнение к ETF, Firefox Focus для Android теперь защищен сервисом безопасного просмотра Google, который не дает пользователям спотыкаться на теневых веб-сайтах, предоставляя предупреждения в браузере при обращении к помеченному URL-адресу.