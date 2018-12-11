Обновленный Telegram представляет новый дизайн и улучшенные функции

Telegram, приложение для обмена сообщениями с более чем 200 миллионами активных пользователей, только что выпустило серьезное обновление, которое приносит много нового для платформ Android и iOS. Для пользователей Apple реализовали около 400 незначительных улучшений.

А вот пользователи Android получают новый дизайн. Общие файлы в новой Telegram должны загружаться быстрее и выглядеть лучше при предварительном просмотре. Предварительный просмотр веб-страниц с помощью функции мгновенного просмотра должен работать лучше с поддержкой большего количества типов контента.

Настройки также были переработаны, что обеспечило более «упрощенный» интерфейс с большим количеством категорий. Еще одним изящным улучшением является селектор фотографий для профильных изображений, который был расширен.

Благодаря технологии Instant ViewTelegram позволяет пользователям просматривать веб-страницы с нулевым временем загрузки. Наконец, Telegram v5.0 позволяет пользователям Android масштабировать видео во время воспроизведения и просматривать изображения в полном разрешении.