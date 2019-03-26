Компания Apple представила обновленный сервис потокового видео Apple TV+.

Сервис Apple TV+ будет запущен в более чем в 100 странах этой осенью. Премьера сервиса состоится в обновленном приложении Apple TV, которое получило новый облик и стало скорее развлекательным центром. Подтверждая все отчеты и слухи, Apple, уделяет большое внимание оригинальному контенту в своем стремлении стать такими, как Netflix, Hulu и Amazon Prime Video в сегменте услуг потокового видео. Apple TV+ будет работать на основе подписки, без рекламы и иметь весь контент, загружаемый на любое устройство, совместимое с приложением. Он также получит стандартный механизм рекомендаций, который будет показывать передачи по вашим предпочтениям. Новое приложение Apple TV+ имеет более упорядоченный интерфейс с такими функциями, как двойное нажатие, чтобы добавить в список или свайп пальцем, чтобы перейти к следующей передаче. Он также получает интеграцию с Siri, с помощью которой вы можете запустить передачу напрямую с помощью голоса, без каких-либо нажатий.