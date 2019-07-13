Обучающие плейлисты на YouTube без алгоритмических рекомендаций.

2019-07-13, Автор - Adelia; Продукт - Youtube; [162]
Приложение YouTube, направленное на подростков для обмена контентом, предлагает новую образовательную функцию, под названием «Обучающие плейлисты» со специальными целевыми страницами для обучающих видео по таким темам, как математика, естествознание, музыка и язык, без алгоритмических рекомендаций.

В плейлистах, свободных от рекомендаций, будут организационные функции, такие как главы о ключевых понятиях, упорядоченные от начинающих до продвинутых уроков, чтобы помочь зрителям сосредоточиться на своих уроках без отвлекающих факторов.

Видео также не будет воспроизводиться автоматически в конце плейлиста, что снижает вероятность того, что пользователи заснут во время уроков химии, и пробудится к видео о теориях заговора.

В сообщении говорится, что платформа планирует создавать плейлисты с такими надежными партнерами, как Khan Academy и TED-Ed.

На данный момент неизвестно, когда именно будут выпущены плейлисты на платформе.

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