Обучающие плейлисты на YouTube без алгоритмических рекомендаций.

Приложение YouTube, направленное на подростков для обмена контентом, предлагает новую образовательную функцию, под названием «Обучающие плейлисты» со специальными целевыми страницами для обучающих видео по таким темам, как математика, естествознание, музыка и язык, без алгоритмических рекомендаций. В плейлистах, свободных от рекомендаций, будут организационные функции, такие как главы о ключевых понятиях, упорядоченные от начинающих до продвинутых уроков, чтобы помочь зрителям сосредоточиться на своих уроках без отвлекающих факторов.

Видео также не будет воспроизводиться автоматически в конце плейлиста, что снижает вероятность того, что пользователи заснут во время уроков химии, и пробудится к видео о теориях заговора. В сообщении говорится, что платформа планирует создавать плейлисты с такими надежными партнерами, как Khan Academy и TED-Ed. На данный момент неизвестно, когда именно будут выпущены плейлисты на платформе.