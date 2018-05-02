Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару миллионов

Сегодняшний обзор будет скорее развлекательным и расширяющим кругозор, нежели реально полезной статьей. Дело в том, что большинству пользователей такое приложение не нужно, а тем, кто реально может себе позволить что-то из этого списка, заказывают услуги личные помощники и менеджеры с секретарями. Однако, почему бы не отдохнуть от однотипных игровых проектов и не посмотреть на то, какие вещи есть в этом прекрасном мире и сколько это все богатство может стоить. Сегодня я расскажу о возможностях этой программы, дабы каждый мог, при желании, зайти и заказать себе автомобиль или яхту, посмотреть на варианты жилища в разных уголках планеты, насладиться этим и, при наличии денег, отправиться в путешествие. Никто не говорит, что это продукт для массового использования, тем более если учитывать, что цены здесь явно для очень обеспеченных пользователей. Но это же не мешает нам знать больше, правда?

Главное меню

В главном меню приложения вы можете посмотреть города, в которых доступны опции заказа. Здесь далеко не все города охвачены, далеко не все столицы, а лишь те места, где чаще всего отдыхают богатые пользователи. Например, здесь есть Маями, есть Монако и все в таком духе. Вы можете пролистать меню и посмотреть города, которые имеются, а потом уже планировать свою поездку и развлечения. Немного смутило, что в списке нет даже Нью-Йорка, хотя это самый популярный туристический город в США. Видимо, разработчики больше смотрят не на туристов, а на зажиточных бизнесменов. Грустить мы по этому поводу не станем — здесь и без того есть масса интересных городов.

Заказ жилья

Стоит отметить, что хотя не во всех городах можно арендовать яхту или вертолет, во всех локациях есть аренда жилья. В этом нет ничего удивительного, кстати, ведь где ты в Чикаго, например, будешь на лодка кататься. Жилье можно отсортировать по стоимости, но все варианты здесь достаточно дорогие. Это крутой вариант на тот случай, если вам нужно разместить миллиардера или звезду какую-то, либо закатить вечеринку. Некоторые режиссеры арендуют такие вот помещения для того, чтобы снимать клипы, фильмы или сериалы — сняли дом, отсняли все серии внутри и снаружи за три дня и поехали дальше. Кстати, большинство домов и квартир можно снять от трех ночей и выше, на одни сутки не сдают. Это крайне важный момент.

Автомобили и катера

Здесь есть возможность заказать автомобили топового уровня — те авто, на которых вы бы в повседневной жизни не катались. Например, Ferrari. Очень крутое авто, которое выглядит круто и дорого, но ездить на таком вы каждый день не станете. А так, по приезду на отдых, заказываете себе крутой спорткар, катаетесь и получаете удовольствие. Вариантов тьма, сразу указаны характеристики модели и так далее. Тоже самое с вертолетами и катерами (яхтами тоже) — вы можете отсортировать их по стоимости и посмотреть какой вариант вам больше нравится. Есть яхты за 400 тысяч евро в неделю, есть за 150 тысяч долларов на тот же срок. Вообщем, есть из чего выбрать.

Итог

Приложение, как я уже сказал, буде мало кому интересно в плане реального использования. Может, конечно, среди читателей нашего сайта есть миллионеры, который заказывают себе авто за 2000 долларов в сутки, либо же виллы за 18 тысяч за ночь, но остальным это просто как вариант посмотреть и помечтать. Приложение работает отменно, все плавно и красиво переключается, имеется классное описание к каждому из элементов для аренды. Осталось только скачать и посмотреть на чудеса света, которые есть и которые можно заказать себе, при наличии средств.